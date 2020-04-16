РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. «Мособлгаз» посоветовал жителям Балашихи пользоваться дистанционными сервисами, чтобы не посещать офисы компании, данные меры приняты в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона осуществляется комплекс мер, действующих в период режима карантина (самоизоляции) и направленных на недопущение распространения коронавируса. Оплату потребленного газа возможно осуществить без комиссии через сервис «Личный кабинет клиента» на официальном сайте АО «Мособлгаз», откуда также можно передать показания прибора учета и заказать другие услуги», - говорится в сообщении.

Отключение жителей, имеющих задолженность за потребленный газ, в данный период производиться не будет.

В центральных офисах филиалов АО «Мособлгаз» обслуживание производится только по смарт-картам. Полный список пунктов приема оплаты и режим работы доступен на сайте https://mosoblgaz.ru. Для пожилых жителей организованы выездные бригады специалистов. Штрафные меры за использование непроверенных приборов учета газа на период действия режима карантина отменены. Учет расхода потребленного газа по таким приборам будет производиться в соответствии с фактическими показаниями счетчика, несмотря на истекший срок его поверки.

Для владельцев приборов учета газа со смарт-картами, на счете которых остаток денежных средств составляет сумму менее 2000 рублей, действует услуга «Доверительный платеж», позволяющая пополнить смарт-карту не выходя из дома за счет предоставленного абоненту АО «Мособлгаз» беспроцентного платежного лимита. Услуга предоставляется абоненту на срок до окончания действия режима самоизоляции, после чего абонент вернет предоставленные ему денежные средства без начисления процентов. Также сформированы бригады для выездов к абонентам и пополнения смарт-карт газовых счетчиков на дому.

Выполнение работ по объектам, реализуемым в рамках социальных акций АО «Мособлгаз», на время действия режима карантина приостановлено. При этом прием заявок на участие в акциях продолжается, заявки будут исполнены после снятия ограничительных мер.

Аварийные бригады АО «Мособлгаз» отрабатывают плановые заявки в штатном режиме. Работники используют средства индивидуальной защиты: костюмы, маски, перчатки. В случае установления факта запаха газа необходимо незамедлительно звонить по телефонам экстренных спасательных служб: 104, 112.