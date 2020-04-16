РИАМО - 16 апр. В столице выделили автобусы, чтобы развозить выписанных из стационаров пациентов по домам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Задействовали 18 автобусов, при необходимости — увеличим их число», — отмечается в материале.

Весь транспорт регулярно дезинфицируют, водителей проинструктировали о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и обеспечили защитными костюмами, очками, перчатками, масками и антисептиками.

Также в Москве ездят четыре туристических автобуса, которые отвозят врачей и медработников в больницы.

В Москве зафиксировано 16 146 случаев заражения коронавирусом, вылечились от коронавирусной инфекции 1394 пациента.

В Москве из-за пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности: сотрудники по возможности работают из дома, прекратили работу каршеринги, кафе рестораны, спортзалы, непродуктовые магазины, а школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.

Для всех жителей столицы действует режим самоизоляции до 1 мая. Выходить из дома пешком можно по веской причине, для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.