РИАМО – 16 апр. Столичные власти не рассматривают возможность введения карточек на продовольствие, поскольку в настоящее время в такой мере нет необходимости, сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«Надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работают стабильно», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что месяц назад в столичных магазинах наблюдался ажиотажный спрос, но сейчас ситуация выровнялась.

«Гречки всем хватает, оливкового масла, рис есть. Эта мера, с точки зрения продовольственных карточек, пока неактуальна», - заключил Немерюк.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Москве ограничили работу ряда предприятий и организаций. Продуктовые магазины продолжают функционировать, непродовольственные закрыты, тем не менее они могут работать на доставку.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.