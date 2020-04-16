РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Огнеборцы потушили возгорание в доме на улице Маштакова в Подольске, которое произошло из-за неисправных счетчиков, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Инцидент произошел еще 14 апреля около 21:00 по адресу: улица Маштакова, дом №13. Возгорание произошло на пятом этаже здания.

«В тушении пожара принимали участие 26 человек, три автоцистерны, один подъемный механизм, одна машина спасателей. Погибших и пострадавших нет», - сказал сотрудник.

По словам жителя дома, позже стало известно, что возгорание произошло из-за перегоревших счетчиков электроэнергии. Пожарные быстро отреагировали на вызов и в считанные минуты прибыли на место происшествия. До 15 апреля в квартирах отсутствовала электроэнергия.