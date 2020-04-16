РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. Московский государственный открытый университет (МГОУ) в городском округе Мытищи проведет в четверг онлайн-лекцию про современное искусство, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

«В четверг вечером (16 апреля - ред.) Денис Карпов на онлайн-лекции «Как воспринимать современное искусство» расскажет что-то очень интересное. Присоединяйтесь, если вы среди тех, кто считает, что современное искусство — не то заумь снобов, не то откровенный обман. В рамках лекции состоится обсуждение следующих вопросов: какой смысл заключен в «Черном квадрате» Малевича, что имел ввиду Энди Уорхол, изображая бесчисленные банки томатного супа, и причем здесь писсуар», - говорится в сообщении.

Лекция даст краткий экскурс культурных кодов-подсказок, позволяющих самостоятельно ориентироваться в современном художественном пространстве. Начало лекции в 18:00, ссылка на регистрацию в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.