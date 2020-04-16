РИАМО - 16 апр. За минувшие сутки в Московской области количество умерших пациентов с коронавирусом увеличилось на семь человек и достигло 33 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент в Подмосковье подтверждено 3054 случая заражения коронавирусом, в том числе 467 случаев выявили за прошедшие сутки.

Всего в России зафиксировано 27938 случаев инфицирования Covid-2019 , выздоровели 2304 человека, скончались 232 пациента.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Московском регионе действует режим повышенной готовности. Жители обязаны находиться в самоизоляции, для совершения поездок на транспорте необходимо получить пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.