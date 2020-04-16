РИАМО - 16 апр. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 1370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, общее число зараженных выросло до 16 146, сообщает московский оперативный штаб.

На сегодняшний день в Москве от коронавируса вылечились 1394 человек, при этом за последние сутки выздоровело 189 человек.

За сутки в 78 регионах РФ выявили 3448 новых случаев коронавируса. Всего в России с начала эпидемии подтверждено 27938 случаев заражения, зарегистрировано 232 летальных исхода, вылечились 2304 человека.

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16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.