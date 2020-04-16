РИАМО - 16 апр. За прошедшие сутки в Подмосковье диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 467 человек, таким образом общее количество случаев заболевания в регионе достигло 3054, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России на данный момент зафиксировали 27938 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3448 случаев за последние сутки. Всего выздоровели 2304 человека, 232 пациента скончались.

Из-за распространения коронавируса в Московской области действует режим повышенной готовности. Ограничена работа ряда предприятий и организаций, жители должны соблюдать домашний режим. Для поездок по региону на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.