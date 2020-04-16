РИАМО - 16 апр. Утром в четверг въезды в Москву были свободны, движение ограничивалось до двух полос, но пробок не образовалось, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сегодня утром на въездах в город затруднений не было. Сотрудники ГИБДД останавливали машины выборочно, ограничивая движение до 2-3 полос», - говорится в сообщении.

Загруженность столичных дорог не превысила нуля баллов.

С 15 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве действуют пропуска на проезд. В первый день из-за массовых проверок пропусков у автомобилистов на въездах в город образовались пробки.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.