РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. В подмосковном Домодедове за неделю посредством МЦУР в Госадмтехнадзор Подмосковья поступило более 190 обращений по содержанию территорий округа в чистоте и порядке, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Наибольшее количество обращений получено по категориям «нарушения правил уборки территории контейнерной площадки», «парковка на газонах и зеленых насаждениях», «нарушение правил уборки газона», а также «незаконное размещение информационных материалов». Данные обращения отработаны в установленный срок», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Тепловая карта» Центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения. Муниципальные центры управления регионом действуют в 64 муниципалитетах Московской области.

Сотрудники центра получают информацию от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.