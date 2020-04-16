Многие жители Москвы и Подмосковья решили переждать пандемию коронавируса на дачах – там и воздух чище, и можно без рисков прогуляться хотя бы по своему участку. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности – даже на собственном участке можно подцепить клещей, которые этой весной проснулись раньше обычного. О том, как обезопасить себя, РИАМО рассказали эксперты.

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Ранние клещи

По словам доктора ветеринарных наук, академика РАН Федора Василевича, клещи становятся активными при температуре воздуха +3...+4 градуса. Их можно обнаружить уже при появлении первых проталин.

Так как в этом году зима была теплой, а весна ранняя, первая популяция клещей появилась несколько раньше. Ее активность продлится примерно 50–55 дней, затем она спадет.

Первая популяция клещей обычно более опасна, потому что в ней преобладают самки, которым нужно производить и вскармливать потомство. Как правило, с животных и людей снимают именно самок. Самцы же на людей и их питомцев нападают неохотно – чаще всего заползают именно с целью спаривания с самкой, а уже потом сосут кровь.

Вторая генерация клещей начнет активность с середины августа. По словам эксперта, она будет менее опасна, так как самок в ней значительно меньше.

Вопреки распространенному мифу о том, что клещ может упасть на вас с ветки дерева, в основном эти насекомые живут в лесной подстилке и старой траве и редко поднимаются выше чем на 50 сантиметров от земли. В Московской области у них 222 «прокормителя» – животных, кровью которых может питаться клещ: это грызуны, пресмыкающиеся, зайцеобразные. Взрослые особи могут напасть и на человека.

«Одна самка клеща может произвести от двух до десяти тысяч яиц. Вылупившиеся из яиц детеныши унаследуют болезни, которые она переносила», – рассказывает Федор Василевич.

В Московской области встречаются два вида клещей. Первые – дермаценты, от которых животные могут заразиться пироплазмозом. Отличить их можно по цветному, мраморному рисунку на спине. Вторые – иксодовые клещи, переносящие большинство опасных для человека заболеваний. Они имеют буровато-коричневую окраску, которая меняется на светло-серую, когда клещ напивается крови.

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Прививка – не панацея

По словам Руслана Сайфуллина, сотрудника кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, против вирусного энцефалита лучше всего защищает прививка, которая становится эффективной после двукратной вакцинации. Но даже привившись от одного заболевания, эксперт рекомендует не терять бдительности.

«Есть целые тонны клещевых инфекций, и клещевой энцефалит – это не самая массовая инфекция, как думают многие. Есть еще иксодовый клещевой боррелиоз, он же болезнь Лайма – это самая массовая клещевая инфекция в России. Есть клещевые риккетсиозы – анаплазмоз, эрлехиоз и еще много других инфекций. Прививка от клещевого энцефалита защитит от одного заболевания, но не защитит от других», – рассказывает инфекционист.

Такие заболевания, как боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и клещевой энцефалит актуальны для Московской области, но с небольшими оговорками. В Москве эндемичных территорий (то есть мест, где нашли клеща, переносящего определенное заболевание) по клещевому энцефалиту нет. В Московской области зараженных энцефалитом находили в Дмитровском и Талдомском округах.

«Люди, у которых там дачи или которые туда выезжают, подвергаются всем профилактическим мероприятиям, как и для других территорий, эндемичных по энцефалиту», – заверяет медик.

Одна из наиболее опасных болезней, которыми можно заразиться от клещей – это болезнь Лайма, или боррелиоз. На первой стадии мало кто из взрослых уделяет симптомам должное внимание (наиболее выраженный из них – постоянно растущее покраснение диаметром больше пяти сантиметров). По словам Руслана Сайфуллина, первая стадия зачастую проходит сама, без какого-либо лечения: покраснение человека совершенно не беспокоит и угасает, а другие проявления появляются далеко не всегда. Возбудитель же не встречает никакого сопротивления, и затем развиваются две стадии болезни в зависимости от локализации и сроков укуса.

«Симптомы могут быть везде, не только в месте присасывания клеща: болезнь распространяется за пределы внедрения возбудителя. А здесь уже сколько фантазии, столько и симптомов», – делится инфекционист.

По его словам, самые классические – это такие же эритемы, как была в месте укуса, но везде, по всему телу; это также неврит лицевого нерва – у человека будет потеря мимики на стороне поражения. Нередко у взрослых он объединяется с менингитом и любым другим невритом – то есть необязательно нерв будет лицевой.

«Помимо этого, может быть поражение нервной системы, поражение суставов, но скорее в формате болей, чем действительно артрита», – говорит Сайфуллин.

Если при анализе укусившего клеща подтверждается, что он переносил боррелиоз, укушенному могут назначить пятидневный курс антибиотиков для профилактики заболевания.

«Когда мы заразились, стоит задача не избавиться от этого навсегда, а просто не перенести осложнения. Вот с этим антибиотикопрофилактика справится. Как правило, ее назначают сразу, потому что антибиотикопрофилактика эффективна только в первые пять суток после обнаружения клеща», – делится с читателями РИАМО эксперт.

Стоит помнить, что антибиотики назначают далеко не всем: если клещ снят, но не исследован, антибиотики не дают, потому что вероятность того, что клещ заражен, примерно 20%.

«Клещевым энцефалитом можно заразиться не только через укус клеща – опасны в этом плане и овцы, крупный рогатый скот, козы. Эти животные чаще всего не болеют, но могут быть переносчиками возбудителя. Заразиться им можно через кружку парного молока», – напоминает Федор Василевич.

Эксперт настоятельно советует прокипятить молоко, прежде чем его пить.

Стоит также учесть, что клещ может передать инфекцию не только при кровососании, но и при оставлении экскрементов на теле человека. Даже небольшая царапина при консолидации экскрементами становится воротами для возбудителей различных болезней.

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Лаком не мазать

Распространенный способ – удаление клеща путем смазывания его маслом или лаком для ногтей, однако, по словам академика РАН, это неэффективно. Если нужно удалить насекомое, лучше воспользоваться специальным приспособлением для удаления клещей, которое убивает насекомое с помощью слабого разряда электрического тока. Если его нет, можно воспользоваться пинцетом.

«Другой способ – накинуть на шею клеща петлю из нитки и, поворачивая за оба конца, медленно извлечь клеща», – советует Федор Василевич.

Эти способы можно использовать, если клещ сидит на вас первые два дня. Если клещ просидел на человеке дольше, то сложно извлечь насекомое так, чтоб в ране не осталось хоботка. По мнению эксперта, лучше всего поехать в больницу и удалить насекомое там.

В свою очередь, Руслан Сайфуллин считает, что нитку или пинцет стоит использовать при отсутствии других способов снятия насекомого.

«Я очень рекомендую просто купить себе специальные «клещедеры» – такие приборчики для извлечения клещей, в аптеках они достаточно свободно продаются. Ими вынимать клещей просто, нет риска этого клеща раздавить ниткой или пинцетом», – говорит эксперт.

Оба специалиста советуют обратиться к медикам, даже если удалось снять насекомое самостоятельно, чтобы узнать, какое заболевание оно переносило и на какие симптомы нужно обратить внимание. Снятого клеща нужно посадить в контейнер, куда желательно положить небольшой кусочек влажной бумаги, и в таком виде отвезти в больницу на анализ. По словам Руслана Сайфуллина, результаты исследования станут известны в ближайшие два-три дня.

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Противоклещевые правила на природе

Укус лучше профилактировать, чем лечить его последствия, уверены наши эксперты. Вместе с ними мы составили список правил, которым необходимо следовать в случае поездки на природу.

1. Одежду нужно выбирать из плотной ткани, с длинными рукавами. Футболку заправлять в штаны, а штанины – в носки. Детям желательно носить головной убор – они ниже взрослых, поэтому клещи часто добираются до их головы.

2. Обработайте одежду нетоксичными репеллентами.

3. Для привала выбирайте солнечное и сухое место – клещи предпочитают влажные и темные места.

4. Самый важный способ профилактики – взаимный осмотр каждые два часа. Как правило, от получаса до двух часов клещ выбирает место, к которому он присосется. У детей особенно тщательно нужно осматривать волосистую часть головы и шею, у взрослых – паховую область.

5. Если вы взяли на прогулку питомца, его тоже стоит регулярно осматривать. Обращайте особое внимание на пасть, уши, подгрудок и пах – клещи любят укромные места. Если есть возможность, наденьте противоклещевой ошейник или обработайте собаку специальным препаратом.

6. По возвращении домой нужно сразу же отправиться в душ – во-первых, проведете самоосмотр, во-вторых, неприсосавшиеся клещи легко смываются водой.

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Профилактика на даче

По словам академика Федора Василевича, проверить, насколько опасна ваша дача, можно с помощью подручных средств.

Для этого нужно взять кусок фланели размерами 60 на 80 сантиметров, привязать к палке и провести этим устройством по траве и кустарникам по периметру участка. Осматривайте фланель через каждые 50 метров. Если вы обнаружили на ткани клещей, есть смысл обработать участок из распылителя раствором специальных препаратов с водой.