РИАМО - 16 апр. В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов, всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека, говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Москве.

«Это очень хорошая и стабильная динамика», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в Москве на данный момент насчитывается 14776 случаев заражения коронавирусом нового типа, в целом по России зафиксировано 24490 случаев инфицирования.

В Московском регионе действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить из дома можно только в случаях угрозы жизни и здоровью, для похода в магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора.

Для поездок на транспорте по Москве и Московской области нужно оформить цифровой пропуск.

Коронавирус Covid-19 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время пандемии не стоит выходить из дома без крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.