РИАМО - 16 апр. Открытое горение ликвидировали на пожаре в подмосковном Одинцовском городском округе, где утром в четверг вспыхнуло строение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В четверг в 07:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Жуковка, дом 200.
«В 08:13 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. В 09:38 ликвидировано открытое горение», – говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекли 18 единиц техники и 61 человека. Дальнейшая информация уточняется.
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