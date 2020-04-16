РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет онлайн мастер-класс по покраске яиц к Пасхе, желающие будут работать в технике «Писанка», сообщается в Instagram-аккаунте Центра культуры и семейного досуга «Томилино».

«Центр культуры и семейного досуга «Томилино» открывает секреты «Писанки». В каждой семье любят красить яйца, и для этого подбираются разные цвета, наклейки, подставки. Но особой красотой и значимостью обладает яйцо, которое раскрашивается в технике «Писанки. Мастер-класс пройдет онлайн 16 апреля», - говорится в сообщении.

Начало в 12:00 в Instagram-аккаунте центра.

Несмотря на воздержание от физического присутствия в храмах, у верующих есть возможность молитвенно участвовать в богослужениях благодаря онлайн-трансляциям. Трансляции в Страстную седмицу и на Пасху 19 апреля будут доступны на официальном сайте Московского патриархата, а также на страницах храмов округа: Преображенского храма в Люберцах, Троицкого храма в Наташине и Преображенского храма в Кореневе.

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