РИАМО - 16 апр. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 пациентов с диагнозом Covid-2019, сообщил на своей странице Facebook главврач медцентра Денис Проценко.

«Итоговый анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат», — отмечается в материале.

Всего в Подмосковье зафиксировано 2587 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, в России зарегистрировано 24 490 случаев.

Для предотвращения распространения коронавируса в Московской области действует режим повышенной готовности и режим всеобщей самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в случаях угрозы жизни и здоровью, в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и выгула собак.

Для поездок по Москве и Московской области нужно получить цифровой пропуск.

Из этого числа уже 1140 человек выписались после лечения и отправились домой.

«За этими цифрами конечно много больше всего. Спасибо Команде. Спасибо тем, кто ежедневно оперирует и лечит онкобольных на Касаткина и на Медиков, принимает роды на Таймырской и ведет женщин в ЖК», - написал главный врач.

У самого Проценко ранее также диагностировали Covid-2019. Накануне он сообщил, что два последних теста на эту инфекцию у него отрицательные.

Таким образом, главврач завершил изоляцию и вернулся к полноценной работе.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.