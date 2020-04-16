РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Суд оштрафовал компанию Подольска за нарушения земельного законодательства и непредоставление информации об исполнении по требованию Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведены обследования земельных участков сельхозназначения ООО «Покровское» в Подольске. При проверке выявили невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв. В адрес ООО «Покровское» направили предостережение о недопустимости нарушений, об исполнении которых, юридическое лицо должно было уведомить.

«За непредставление сведений об исполнении в срок предостережения Управлением был составлен протокол об административном правонарушении и материалы направлены в судебный участок. Решением мирового суда ООО «Покровское» было привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», - говорится в сообщении.