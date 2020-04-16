РИАМО - 16 апр. Еще 16 человек вылечили от коронавируса в Московской области, за весь период выздоровели от инфекции 105 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Подмосковье.

«Итоговый анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат», — отмечается в материале.

Всего в Подмосковье зафиксировано 2587 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, в России зарегистрировано 24 490 случаев.

Для предотвращения распространения коронавируса в Московской области действует режим повышенной готовности и режим всеобщей самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в случаях угрозы жизни и здоровью, в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и выгула собак.

Для поездок по Москве и Московской области нужно получить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.