РИАМО - 16 апр. Серию познавательных онлайн-тестов об экологии подготовили сотрудники Мосприроды, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Первый (тест – ред.) посвящен Дню экологических знаний, который отмечается 15 апреля», - говорится в сообщении.

Участникам предстоит ответить на 10 вопросов, посвященных раздельному сбору отходов, созданию природных заповедников и проблемам экологии. Задания можно найти на сайте: http://mospriroda.ru/press_center/ekodiktant_mospriroda_zapustit_seriyu_ekologicheskikh_testov/.

День экологических знаний берет начало с исторически важной конференции ООН, которая прошла в 1992 году в Бразилии на территории города Рио-де-Жанейро. Тогда была озвучена необходимость сохранения окружающей среды, что невозможно в условиях экологической неграмотности широких масс.

Очередные тесты Мосприроды будут также посвящены Дню подснежника, мигрирующих птиц и другим знаковым датам. Найти экодиктанты можно на сайте Мосприроды, а также на ее страницах в социальных сетях по хештегу #экодиктантМосприроды.