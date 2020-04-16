РИАМО - 16 апр. Специалисты Мосгорнаследия признали историческую ценность ванны, которая располагается в жилом доме XIX века постройки на Страстном бульваре, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Особняк принадлежал доктору медицины Адольфу Редлиху, который организовал в его стенах водолечебницу. Сегодня зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

«Специалисты определили, что она (ванна – ред.) появилась в доме именно в период функционирования водолечебницы и использовалась доктором Редлихом для медицинских целей. Сейчас она отреставрирована и экспонируется под стеклом в особняке», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что реставрация старинного особняка прошла в 2016 году, а в 2018 году его помещения были приспособлены для использования в современных целях. Именно два года назад специалисты и обнаружили углубление в нижнем уровне пола – ванну, ко дну которой для удобства ведут ступени.

Строительство дома, где позже обосновался Редлих, начал купец Федор Пик в 1812 году, однако из-за Отечественной войны завершить работы удалось лишь в 1814 году. Врач Адольф Редлих завладел особняком в середине XIX века, при советской власти здесь разместили архив военкомата.