РИАМО - 16 апр. Пользователям портала «Узнай Москву» стали доступны два новых квеста, посвященных истории Китайгородской стены и старинных домов на Тверской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергея Шакрыла, портал «Узнай Москву» присоединился к столичному проекту «Москвастобой», где собрано множество разных экскурсий и другого культурного контента в онлайн формате.

«Теперь не выходя из дома с помощью нашего портала можно проходить увлекательные квесты-викторины на основе городских экскурсий проекта», - сказал Шакрыл.

Участники квеста «Взятие Китай-города» узнают интересные факты из истории Китайгородской стены. Кроме того, ответив на вопросы квеста «Передвижки домов на Тверской», все желающие познакомятся с процессом перемещения зданий в центре столицы.

Портал «Узнай Москву» объединяет свыше 2 тысяч зданий, более 600 памятников и других городских сооружений, представляющих интерес не только для туристов, но всех жителей столицы. Присоединиться к маршрутам среди исторических построек города можно, скачав приложение в App Store или Google Play.