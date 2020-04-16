РИАМО - 16 апр. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне подмосковного Одинцовского округа, находки не представляют опасности для людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16:20 15 апреля поступило сообщение об обнаружении двух боеприпасов времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, деревня Еремино. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпасов выставили охрану. Изъятие и уничтожение объектов запланировали на четверг.