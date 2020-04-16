РИАМО - 16 апр. Юные москвичи до 18 лет прочтут на видео стихотворения к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, которые будут опубликованы в социальных сетях Мосгорпарка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Снятый ролик нужно прислать на электронный адрес: pr@mosgor-park.ru. Отправить свои работы можно уже сегодня», - говорится в сообщении.

Выступления участников проекта «Парковый стихоговоритель: дети о Победе» покажут на страницах Facebook, Instagram и ВКонтакте. Первые видео будут опубликованы в аккаунтах Мосгорпарка и столичных парков департамента культуры уже 20 апреля.

В пресс-службе Мосгорпарка также уточнили, что проект позволит детям и подросткам узнать для себя новые произведения культуры патриотической направленности. Выбрать материал для прочтения наизусть можно из любых стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне.

Проект «Стихоговоритель» стартовал в 2016 году с выступлений студентов в Перовском парке. Тогда молодые люди и девушки – воспитанники Российского института театрального искусства – читали стихи, посвященные разным памятным датам.

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