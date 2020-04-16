РИАМО – 16 апр. В связи с режимом самоизоляции из-за распространения коронавируса количество просмотров предложений о сдаче в долгосрочную аренду дач и коттеджей в Московской области увеличилось в 2,7 раза по сравнению с мартом 2019 года, сообщила РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

В Московском регионе действует обязательный режим самоизоляции. Жителям можно покидать свои дома только по веским причинам, например, для поездки на работу (если необходимо присутствие на работе), для выгула собаки, покупки продуктов.

«По нашим оценкам, количество просмотров объявлений об аренде домов в Московской области из-за коронавируса увеличилось в 2,7 раза относительно марта 2019 года. Многие жители столицы действительно решили перебраться семьей за город на период карантина. Еще одна причина – закрытие границ с другими странами», - сказала Кирюхина.

Она отметила, что летний отдых в загородном доме может стать альтернативой зарубежной поездке.