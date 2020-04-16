РИАМО - 16 апр. В Москве 11 парков приглашают горожан присоединиться к онлайн мастер-классам и видеоурокам на их сайтах и в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В онлайн-формате можно поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, созданию украшений для дома и подарков для близких», - рассказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Уроки декорирования пасхальных яиц пройдут до 18 апреля в социальных сетях усадьбы Воронцово. Освоение оригинальных техник начинается в 12:00. Создавать узоры на яичной скорлупе также научатся посетители аккаунтов сада «Эрмитаж» и Бабушкинского парка 16 апреля в 15:00 и 12:00 соответственно.

17 апреля в 16:00 художник Лариса Магомедова поделится мастерством в прямом эфире на страницах Таганского парка. За час до начала онлайн-урока по украшению яиц из куркумы и лепестков сухой розы будет опубликована ссылка на трансляцию. В этот же день подписчики «Зеленой школы» парка Горького научатся создавать пасхальные открытки, а 19 апреля – узнают, как подойти творчески к украшению квартиры.

Свою праздничную программу к Пасхе, которую в этом году православные отметят 19 апреля, также подготовили Лианозовский парк, Московская усадьба Деда Мороза, «Музеон», парк Олимпийской деревни, 50-летия Октября и «Сокольники».

В связи с введенными мерами по борьбе с распространением короновируса жителям столицы необходимо оставаться дома, не принимать участия в церковных богослужениях и отказаться от посещения мест большого скоплений людей. В городе действует режим самоизоляции. Для поездок необходимо получать пропуска.