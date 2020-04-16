РИАМО – 16 апр. Самым популярным направлением при выборе дач и коттеджей для долгосрочной аренды в Московском регионе стало Новорижское шоссе, в топе также Волоколамское и Дмитровское шоссе, сообщила РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

«Если говорить о рынке не только дач, но и коттеджей, которые также выбирают для сезонного проживания, то наиболее востребованным направлением для аренды становится Новорижское шоссе – 24% просмотров объявлений о сдаче в дома и/или дачи в долгосрочную аренду. На втором месте – Рублевка (13%)», - сказала Кирюхина.

Также она заметила, что в равной степени пользуются спросом такие направления, как Волоколамское, Дмитровское и Осташковское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что закрытие других стран и распространение коронавируса могут спровоцировать наплыв дачников в Московской области.

С 10 по 12 апреля из Москвы выехала 351 тысяча автомобилей.