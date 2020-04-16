РИАМО - 16 апр. Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за добросовестную работу в течение многих лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Воробьеву Андрею Юрьевичу - губернатору Московской области», - говорится в документе.

Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. В 1995 году окончил Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, в 1998 году – Всероссийскую академию внешней торговли министерства экономического развития и торговли РФ в Москве по специальности «экономист-международник» со знанием иностранного языка. В 2006 году – Институт коммуникационного менеджмента Высшей школы экономики по направлению «Политические и бизнес-коммуникации (МБА)». Кандидат экономических наук.

В 1988-1989 годах проходил службу в вооруженных силах (отдельная дивизия оперативного назначения внутренних войск МВД РФ имени Ф. Э. Дзержинского).

С 1991 по 2000 годы занимался организацией и развитием собственного бизнеса. С 1998 по 2000 годы являлся генеральным директором ЗАО «Русская рыбная компания».

В 2000 году Воробьев работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства РФ Сергея Шойгу. С 2002 по 2003 годы работал в Совете Федерации: член комитета по бюджету и налогам, заместитель председателя комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

С 2000 по 2012 годы Воробьев занимал пост президента Межрегионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия».

С 2003 по 2011 годы был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов, членом Бюро высшего совета и президиума генерального совета политической партии «Единая Россия».

Избран губернатором Московской области на выборах в единый день голосования 9 сентября 2013 года, получив 78,94% голосов избирателей. Девятого сентября 2018 года был переизбран губернатором Московской области, набрав 62,52% голосов избирателей.

Воробьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2007), медалью «Совет Федерации - 15 лет» (2008), орденом Почета (2010), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015), имеет благодарность председателя Госдумы (2011).