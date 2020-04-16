РИАМО - 16 апр. В Москве умерло семь человек, которым был поставлен диагноз пневмония, а также выявлен коронавирус, говорится в сообщении столичного оперативного штаба по коронавирусной инфекции.

Общее число умерших с коронавирусом достигло 113.

«Среди умерших - пациенты от 36 до 86 лет. <...> Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология», - говорится в сообщении.

Так, у 36-летнего пациента была тяжелая форма очагово-сливной вирусной бронхопневмонии с тотальным поражением легких — это тяжелая форма заболевания.

В Оперштабе призывают граждан соблюдать режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя от вируса.

В столице на сегодняшний день зафиксировано 14 776 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачи вылечили 1205 пациентов.

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16 АПРЕЛЯ

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.