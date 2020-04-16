РИАМО – 16 апр. Количество просмотров объявлений об аренде посуточного жилья в последнюю неделю марта снизилось на 49% из-за режима самоизоляции, связанного с распространением коронавируса, сообщила РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

В Москве действует режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома только по веским причинам. Для поездок на транспорте требуется цифровой пропуск.

«Из-за закрытия границ и введенного режима самоизоляции интерес к посуточной аренде снизился. Количество просмотров таких объявлений в марте 2020 года оказалось на 25% меньше, чем в марте 2019 года. В последнюю неделю месяца количество просмотров сократилось на 49%», - сказала Кирюхина.

Она отметила, что спрос на посуточную аренду жилья также снижается из-за конкуренции с гостиничным бизнесом, который тоже остался без клиентов.

«Мы не отмечаем, что собственники «переквалифицировались» со сдачи квартиры посуточно на сдачу жилья в долгосрочную аренду. В этом нет большого смысла. Потенциальные арендаторы не торопятся смотреть квартиры, да и ставка в долгосрочную аренду скорректируется в меньшую сторону уже к лету», - добавила Кирюхина.

По ее словам, часть арендаторов столкнется с сокращением уровня доходов, поэтому некоторые из них будут вынуждены освободить съемные квартиры.

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