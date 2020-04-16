РИАМО - 16 апр. В подмосковном Одинцовском округе загорелось строение в деревне Жуковка, пожар локализовали на площади 300 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Спасателям сообщили о возгорании в 07:20 четверга. Горит строение по адресу: деревня Жуковка, дом 200.

«В 08:13 - локализация пожара на площади 300 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

На место происшествия привлекли 18 единиц техники и 61 человека.

Согласно открытым данным, по указанному адресу в Одинцовском округе располагается торговое здание.