РИАМО – 16 апр. В Московском регионе наблюдается снижение покупательской активности в сфере жилой недвижимости после ввода режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, в то же время по итогам марта был установлен новый рекорд средней цены на квартиры в новостройках, сообщила РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

В Подмосковье и столице действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Жители обязаны оставаться дома.

«После введения режима самоизоляции большинство застройщиков перешли на дистанционную работу, однако покупательская активность все же снизилась», - сказала Кирюхина.

Она добавила, что, по оценкам, количество договоров долевого участия, заключенных с физлицами в марте 2020 года, увеличилось относительно февраля на 18% за счет высокого спроса в первой половине марта. Также она отметила, что по итогам марта был установлен новый рекорд средней цены на квартиры в новостройках.

«На первичном рынке Москвы она достигла 203,2 тысячи рублей – на 1% выше, чем месяц назад. Относительно марта 2019 года рост составил 8%», - рассказала Кирюхина.

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