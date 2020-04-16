РИАМО - 16 апр. Посещение «энергетической» пирамиды на Новорижском шоссе в Подмосковье способно снизить шансы человека на заражение коронавирусом, сообщил РИАМО инженер Александр Голод.

В 2017 году мощный ураган снес 44-метровую пирамиду Голода на Новорижском шоссе. На ее месте была установлена временная 14-метровая конструкция, которую планируется заменить на постоянную.

«Для той ситуации, которая сегодня в Москве, и этой (временной – ред.) пирамиды достаточно, та (новая пирамида – ред.) сможет решать более серьезные задачи. На мой взгляд, у человека, который бывал в пирамиде, вероятность схватить этот вирус в разы уменьшается, а может, и до нуля», - сказал Голод.

По его словам, человек, побывавший в пирамиде или живущий рядом с ней, живет на 10-15 лет дольше. Как считает инженер, уже при первом посещении пирамиды улучшается иммунитет.

Конструкция на 38-м километре Новорижского шоссе была возведена с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, при этом большинство ученых не признают научность этого проекта. Сам автор уверяет, что стоит лишь переступить порог пирамиды, как почувствуешь прилив космической энергии.

Ранее Голод сообщал, что к проекту строительства новой пирамиды на Новорижском шоссе пока не удалось привлечь партнеров. На работы необходимо до 3 миллионов долларов.

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