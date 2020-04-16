РИАМО - 16 апр. На станции московского метро «Селигерская» сотрудники полиции проводят выборочные проверки наличия спецпропусков у пассажиров, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Очереди на вход в метро, которая была в это же время накануне, сейчас не наблюдается.

«Вначале стояли у турникетов, проверяли выборочно. Потом пошли на станцию проверять, чтобы народ не задерживать», - сказал сотрудник службы безопасности метрополитена, работающий на станции «Селигерская».

На станции «Окружная» проверки электронных пропусков тоже происходят выборочно.

С 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим. Цифровые пропуска нужны тем, кто хочет воспользоваться личным или общественных транспортом. Проверками пропусков занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Накануне из-за проверок пропусков на входе в столичную подземку образовались очереди, впоследствии работу полицейских организовали так, чтобы не допустить скопления пассажиров. Московские власти также решили перевести проверки электронных пропусков в автоматический режим, их планируют проводить с помощью транспортных и социальных карт.

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