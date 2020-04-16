РИАМО - 16 апр. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, возможны осадки в виде дождя, максимальная температура воздуха составит плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7 градусов, по области - 5-10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 730 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Специалисты отметили, что такие погодные условия часто провоцируют недомогание и обострение заболеваний суставов, органов дыхания, особенно тяжело приходится метеочувствительным людям.