РИАМО - 15 апр. Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали москвича, подозреваемого в ранении мужчины в квартире на Окской улице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В среду в квартире на Окской улице мужчина выстрелил из охотничьего ружья в ногу своему знакомому.

«Пострадавший передан медикам для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел МВД для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.