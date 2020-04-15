РИАМО - 15 апр. Между двумя мужчинами в квартире на Окской улице столицы во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, хозяин квартиры выстрелил дробью в ногу своего знакомого, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.