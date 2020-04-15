РИАМО - 15 апр. Работники Дмитровского завода резино-технических изделий (РТИ) с начала 2020 года собрали более 183 тонн покрышек, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Таким образом, объем сбора и переработки постоянно растет. Два года назад собрали 204 тонны покрышек, а в прошлом – почти 560. На заводе уверены, что в 2020 году этот показатель удастся превзойти.

«Утильные автопокрышки относятся к четвертому классу опасности. Для их хранения и переработки нужны особые условия. Шины нельзя просто размещать полигонах ТКО. Кроме того, покрышки – это ценное вторичное сырье, и можно только приветствовать инициативы переработчиков, которые не только освобождают Подмосковье от отходов, но и производят ценную продукцию», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Поступая на завод, покрышки и шины подвергаются переработке по специальной технологии, которая подразумевает полное измельчение покрышки или шины без каких-либо остатков и отходов. Мелкая крошка становятся ценным базовым фракционным сырьем, из которого изготавливаются разнообразные резиновые покрытия и плитки. Резиновая крошка и плитка – это прочный и устойчивый к разнообразным воздействиям материал, востребованный на рынке.