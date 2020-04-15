РИАМО - 15 апр. Администрация городского округа Дубна объявила конкурс на проведение рекультивации полигона ТКО «Дубна Правобережная», говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Стоимость работ составит около 440 миллионов рублей. Работы планируют начать в мае и завершить до конца года.

«Член комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Александр Орлов осмотрел полигон совместно с главой округа Максимом Даниловым и советником губернатора Московской области Александром Коганом», - говорится в сообщении.

Полигон закрыт уже больше четырех лет из-за исчерпания своей мощности. В новом проекте предусмотрят установку по всему объекту отводных труб для сбора фильтрата, который далее будет попадать в специальную емкость объемом в 700 кубов. Таким образом, фильтрат попадать в почву и загрязнять ее больше не будет.

В прошлом году в Дубне закончили рекультивацию Левобережного полигона. На объекте создали девять скважин пассивной дегазации. Биологический этап продлится около трех лет. После этого здесь можно будет возводить какую-либо инфраструктуру.