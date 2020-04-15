РИАМО - 15 апр. На базе Наро-Фоминской областной больницы в поселке Селятино завершается создание инфекционного центра, планируется, что его начнут передавать медикам до конца этой недели говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На переоборудование помещений отведено десять дней. До конца недели планируется приступить к передаче объекта медицинскому персоналу», - говорится в сообщении.

На объекте ведется монтаж лифтового оборудования, завершаются работы по монтажу вентиляции и системы подачи медицинских газов, установке видеонаблюдения, отделке помещений.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет свыше 4 тысяч квадратных метров. Обновленные корпуса смогут принять свыше 100 пациентов.

Инфекционная больница будет оснащена современным медицинским оборудованием и аппаратами ИВЛ.