РИАМО - 15 апр. Сгоревший продуктовый магазин «Березка» площадью 197 квадратных метров реконструируют во Власихе в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Данное здание было передано в собственность городского округа Власиха. После пожара магазин не работал, а жителям семи многоквартирных домов, расположенных рядом, негде было покупать продукты.

«Уже подготовлен и утвержден проект межевания застроенной территории района Березки и проведены публичные обсуждения, на которых жители микрорайона отметили, что на месте сгоревшего магазина хотели бы видеть магазин, аптечный пункт, парикмахерскую или тренажерный зал», - говорится в сообщении.

Теперь администрации предстоит работа по формированию земельного участка под зданием и изменению вида его разрешенного использования.