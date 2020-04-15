РИАМО - 15 апр. В Главном управлении Росгвардии по Московской области в Реутове в среду порядка 60 сотрудников пополнили банк донорской крови региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В преддверии Национального дня донора росгвардейцы совместно с областной станцией переливания крови продолжают донорскую акцию «От сердца к сердцу». Перед сдачей крови все участники акции были проверены на коронавирусную инфекцию с помощью тест-системы.

«Сегодня благодаря росгвардейцам было собрано почти 30 литров крови, которая пойдет на нужды в клиники Подмосковья», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области, забор крови проводили мобильные бригады на базе специального передвижного медкомплекса, оснащенного оборудованием обеззараживания воздуха.

Еще одна акция по сдаче крови пройдет в Национальный день донора, 20 апреля, в ней примут участие бойцы подольского ОМОН «Русич».