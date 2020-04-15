РИАМО – 15 апр. Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом Гудков не стал называть имя своей возлюбленной.

«Я влюблен. Жестко! И сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо», — сказал Гудков.

Он добавил, что старается оградить свою избранницу от внимания общественности.

Гудков уже купил обручальные кольца Tiffany. Торжество пройдет в узком кругу в Юрмале.