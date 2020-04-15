РИАМО - 15 апр. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев рассказал, что в Подмосковье нужно контролировать крупногабаритные перевозки, так как фуры быстро портят дороги, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В настоящее время в регионе необходимо создать четкую единую систему, которая позволяла бы отслеживать движение фур и, как следствие, сохранять наши дороги в исправном состоянии», - сказал Григорьев.

Фуры наносят дорогам серьезный вред, а ранней весной, когда начинает оттаивать асфальт, или летом, когда он плавится от жары, ущерб, который причиняют дорожному полотну грузовики, увеличивается в 30 раз.

Автомобиль, который перегружен, менее устойчив на дороге, его легче заносит на поворотах, что сказывается на безопасности дорожного движения. В регионе работают пункты дистанционного взвешивания грузовых автомобилей с 2015 года. Но при этом такие пункты действуют только на федеральных трассах.

«В Подмосковье запланирован запуск пилотного проекта так называемого грузового каркаса Московской области – маршрутов для фур. В пилот вошел Подольск. Запланировано, что в рамках проекта будут ограничены несанкционированный въезд и стоянка грузовых автомобилей вне грузового каркаса», - отметил председатель комитета.

Он добавил, что при этом движение через территорию округа будет ускорено. По пути маршрутов будут установлены автоматические пункты весогабаритного контроля – важно, что именно на региональных и муниципальных дорогах.

По его словам, в Мособлдуме планируют обсудить, какие могут потребоваться изменения законодательства для внедрения пилотного проекта, а также перспективы его работы.