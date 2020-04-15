РИАМО - 15 апр. Сотрудники Госадмтехнадзора и полиции при совместных рейдах по пресечению попыток нарушения самоизоляции выявили более 80 нарушителей в Одинцовском округе, все они будут наказаны, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Чтобы избежать распространения коронавируса, на территории Московской области введен режим самоизоляции граждан, приостановлена деятельность предприятий и организаций. Сотрудники Госадмтехнадзора и полиции следят за соблюдением порядка особого режима в регионе.

«В городском округе Одинцовский 23 экипажа сотрудников надзорных органов патрулировали общественные пространства, проверяли наличие у граждан официального разрешения на передвижение по городу. Выявлено более 80 нарушителей, все они будут привлечены к административной ответственности», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он отметил, что по сравнению с предыдущим днем граждане стали более сознательно относиться к своему поведению в условиях вирусной пандемии, улицы заметно опустели.

За сутки на территории Московской области выявили 272 новых случая инфицирования коронавирусом, таким образом общее число случаев заболевания в регионе достигло 2 587.

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15 АПРЕЛЯ

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