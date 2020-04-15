РИАМО - 15 апр. Производство «Геля для рук с антибактериальным эффектом Санитайзер» собственной торговой марки Tezoro началось на предприятии резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Полекс Бьюти», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Продукция выпускается в различных форматах – флакон объемом 100 миллилитров с дозатором и туба 250 миллилитров. В день компания выпускает до 10 тысяч штук продукции.

«Главная задача геля – защита кожи рук от негативных последствий возможных контактов с патогенными микроорганизмами в быту и в профессиональной деятельности. Закончена разработка и других антисептических и дезинфицирующих средств, которые отправляются на государственную регистрацию», - сказал заместитель гендиректора ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.

Это средство было разработано резидентом на базе собственной исследовательской лаборатории. Оно прошло все необходимые испытания и показало высокую эффективность в обеспечении гигиенической и эпидемиологической чистоты рук благодаря эффективной формуле на основе пропилового спирта. Эта продукция поможет в профилактике коронавируса.

Новый завод был сдан в эксплуатацию в конце октября 2019 года и только приступил к выпуску собственной продукции. Изначально проект был ориентирован на создание высокотехнологичного автоматизированного производства профессиональных косметических средств для волос.

Однако руководство компании из-за изменившихся внешних обстоятельств внесло технологические коррективы и на предприятии в кратчайшие сроки переориентировались на выпуск геля, который необходим для профилактики Covid-19.

На сегодняшний день компания «Полекс Бьюти» закупает дополнительное технологическое и процессинговое оборудование. Это в том числе оборудование для производства упаковки, дефицит которой сейчас остро ощущается на отечественном рынке.

«Уже многие резиденты Московской области отреагировали на новые потребности рынка. Правительство региона, в свою очередь, готово поддержать эти инициативы – до 30 миллионов рублей, но не более 80% затрат на приобретение оборудования для выпуска медицинских масок, подмосковные предприниматели могут компенсировать за счет субсидий из бюджета Московской области», - напомнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она добавила, что при приобретении другого производственного оборудования можно компенсировать до 50% затрат в объеме до 10 миллионов рублей.