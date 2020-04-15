РИАМО - 15 апр. В Московской области запустили семейную онлайн-игру «Жизнь, как на МКС», в основе которой лежит адаптация опыта космонавтов, которые длительное время проводят в замкнутом пространстве, к повседневной жизни в самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Звездного городка.

«Игра объединяет элементы культуры и космического научного знания и является не только развлекательным, но образовательным проектом», - говорится в сообщении.

Игра будет разделена на три этапа. На первом этапе, который стартовал в среду и продлится до конца режима самоизоляции, семьям предлагают снять видеоролики с темой «Жизнь, как на МКС». Продолжительность видео после монтажа не должна превышать 3 минут, ролик должен быть в формате mp4.

На втором этапе будут принимать ролики, их можно прислать на электронный адрес zriteldkzg@mail.ru вместе с заявкой до 12 июня.

Третий этап – это объявление победителей – пройдет 12 сентября. Это будет встреча лучших семейных экипажей на территории Звездного городка. Мероприятие пройдет по сценарию традиционной встречи экипажей МКС после полета.