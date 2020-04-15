РИАМО - 15 апр. Главного врача столичной клинической больницы №71 и телеведущего Александра Мясникова в среду назначили официальным представителем информационного центра о коронавирусной инфекции (ИЦК), сообщает ТАСС.
«В рамках своей деятельности он будет заниматься информированием населения о ходе развития событий по противодействию пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.
Главврач будет предоставлять официальные данные об угрозе распространения Covid-2019, информировать о работе российских эпидемиологов и ученых, которые разрабатывают тесты на коронавирус и вакцины, знакомить россиян со способами профилактики и лечения данного типа инфекции.
Также в рамках своей деятельности Мясников должен будет опровергать разнообразные фейк-ньюс на данную тематику.
С начала распространения коронавирусной инфекции в России было зарегистрировано 24 490 случаев заражения. От Covid-2019 уже вылечили 1986 пациентов. Также скончались 198 человек.
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15 АПРЕЛЯ
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