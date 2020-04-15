РИАМО - 15 апр. В столице в очередной раз проходит международный конкурс на разработку архитектурного облика станций на двух линиях метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Участникам очередного конкурса предстоит разработать облик станций «Проспект Маршала Жукова» Рублево-Архангельской линии и «Кленовый бульвар-2» Бирюлевской линии, с которых можно будет пересесть на Большое кольцо», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он выразил надежду на то, что по результатам проведения конкурса будет получено множество уникальных и эффективных художественно-архитектурных решений, которые будут отвечать не только мировым тенденциям, но и пожеланиям самих москвичей.

«К участию приглашаются российские и международные команды, и определить победителей будет непросто. Одно можно сказать наверняка – это очередная победа для Москвы», – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Главный архитектор Москвы добавил, что в данный момент реализуется много интересных перспективных проектов, направленных на повышение качества городской среды, транспортной инфраструктуры, часть из них успешна за счет конкурсной практики.

Инициатором конкурса выступило АО «Мосинжпроект» – единый оператор программы развития Московского метрополитена.

«С 2014 года провели четыре подобных конкурса, определивших облик девяти станций, из них «Солнцево» и «Новопеределкино» введены в 2018 году на Калининско-Солнцевской линии, еще одну станцию «Карамышевскую» на Большом кольце планируем завершить до конца текущего года, а ввод остальных станций в составе БКЛ ожидается в течение ближайших 2-3 лет», – подытожил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.