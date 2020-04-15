РИАМО - 15 апр. В общежитиях Российского университета дружбы народов (РУДН) выявили случаи коронавируса, корпуса, где проживали эти студенты, переведены в режим карантина, сообщается на сайте университета.

На карантин закрыты 2, 7 и 8 блоки общежития. В 10 блоке карантин должны соблюдать студенты, которые живут на 14 этаже.

«Карантин – это более строгий режим, чем самоизоляция, на которой вы до сих пор находились. Как и все граждане, находящиеся сейчас на карантине, вы обязаны в течение двух недель не выходить из общежития, в котором проживаете. Просим вас также без крайней необходимости не покидать свои комнаты, не ходить в гости к своим соседям и друзьям, с пониманием отнестись к вынужденной мере самоизоляции», – говорится в сообщении.

Проживающим в общежитии порекомендовали регулярно проводить уборку и проветривать свои комнаты. Также студентам посоветовали совместными усилиями поддерживать чистоту на общей кухне.

«Пользуйтесь строго индивидуальной посудой и мойте ее горячей водой. При посещении мест общего пользования не собирайтесь большими группами, соблюдайте социальную дистанцию в полтора – два метра друг от друга», – отмечается в материале.

Университет за свой счет дважды предоставляет своим студентам возможность пройти обследование (тест) на наличие коронавируса. Также каждому студенту по утрам за счет средств РУДН будет выдаваться сухой паек на день. Предметы первой необходимости по-прежнему можно будет купить в университетском магазине.

Режим карантина не предполагает перерыва в учебе. Все занятия будут продолжены в дистанционном формате в соответствии с расписанием. Нарушителей карантина будут строго наказывать вплоть до срочного отчисления и выселения из общежития.

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15 АПРЕЛЯ

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