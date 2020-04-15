РИАМО - 15 апр. Девять нежилых объектов площадью 30 тысяч квадратных метров получили разрешения на ввод в эксплуатацию на прошлой неделе в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Также выдали 15 разрешений на строительство нежилых объектов на 142 тысячи квадратных метров и в перспективе будет построен жилой дом на 193 квартиры в Балашихе.

«За прошлую неделю в Подмосковье введены в эксплуатацию нежилые объекты площадью около 30 тысяч квадратных метров в таких городских округах, как Долгопрудный, Мытищи, Химки, Одинцово, Щелково, Клин, Электросталь, Чехов и Ленинский. Больше всего разрешений на ввод в эксплуатацию получили объекты из Мытищ: там возвели пять производственно-складских помещений в поселке Птицефабрики. Общая площадь всех строений составила 7,4 тысяч квадратных метров», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также завершили строительство склада площадью 265 квадратных метров в районе микрорайона Клязьма, в Долгопрудном ввели административно-техническое здание площадью 9 тысяч квадратных метров в районе улицы Транспортный проезд. Кроме этого, в Подмосковье ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу в деревне Дрожжино Ленинского городского округа.

Разрешения на строительство получили объекты аграрно-промышленного комплекса, четыре производственных цеха, гостиница, четыре складских помещения, три магазина, объекты городских служб в Рузе, медучреждение в Химках и другие.