РИАМО - 15 апр. Электронный аукцион объявлен в Богородском городском округе, планируется продать нежилое помещение, расположенное в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Богородский городской округ является одним из самых крупных городских округов Московской области. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Богородского городского округа Московской области объявлен аукцион в электронной форме по продаже имущества», - говорится в сообщении.

Помещение площадью 126,6 квадратных метра расположено по адресу: Ногинск, улица 3-го Интернационала, дом 65, помещение №1.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 28 апреля на электронной площадке «РТС-тендер».